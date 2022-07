Hitte voorspeld: voorzichtig met paardentransport

De NVWA heeft recent aangekondigd deze zomer op (zeer) warme dagen aandacht te schenken aan de bescherming tegen de hitte van paarden die buiten in een wei of paddock lopen. Ook zullen transporten worden gecontroleerd. De komende week worden hoge temperaturen voorspeld. Vandaag bericht de NVWA dan ook dat vanaf morgen het Nationaal plan veetransport in werking treedt.

Bij een omgevingstemperatuur van 30°C en hoger is uiterste voorzichtigheid geboden bij het transport van dieren. Vervoer van dieren dat meer dan acht uur duurt (dat zal vanuit Nederland dus in de meeste gevallen vervoer over de landsgrenzen zijn) is dan niet toegestaan. Als men bij warm weer toch op pad wil, bedenk dan tevoren goed op welk tijdstip men wil gaan rijden, hoe de trailer of veewagen zo goed mogelijk geventileerd kan worden en wat de te verwachten verkeersdrukte zal zijn.

Verkeersinformatie in de gaten houden

Houd de verkeersinformatie zorgvuldig in de gaten en bedenk dat de reis afbreken en teruggaan soms echt het verstandigste is. Met een paard in een trailer, of in een veewagen, in een file terecht komen, kan het welzijn van het paard/paarden ernstig aantasten. Wanneer de paardenauto volledig airconditioned is en er ook drinkbakjes aan boord zijn of elke paar uur gestopt wordt om water aan te bieden, kan er natuurlijk ook bij (heel) warm weer wel gereisd worden.

Transportverordening

Door alle betrokkenen in Nederland wordt een temperatuur van 35°C of hoger gezien als te extreem om op diervriendelijke manier transport te kunnen realiseren. Er mogen dan geen dieren vervoerd worden, ongeacht of het kort of lang transport betreft, tenzij de wagen volledig airconditioned is. Dit is vastgelegd in de transportverordening. Transport van zieke of gewonde paarden naar een kliniek is uitgezonderd van de transportverordening en is derhalve bij temperaturen ≥35°C wel mogelijk (Verordening EG 2005/1, artikel 1 lid 5). Natuurlijk moet de temperatuur in het vervoermiddel zorgvuldig gecontroleerd worden (zorgen voor voldoende ventilatie). Bij calamiteiten zal, zo nodig, hulp aan politie moeten worden gevraagd.

Protocol extreme weersomstandigheden

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, besloten een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ op te stellen die juni jongsleden is herzien.

Protocol extreme weersomstandigheden

Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie. Onlangs hebben wij i.s.m. prof.dr. Marianne Sloet over dit onderwerp een artikel gepubliceerd in het KWPN Magazine. Hierin staan veel handige feiten alsmede praktische tips vermeld.

Artikel ‘Protocol extreme weersomstandigheden’