Horses.nl jaaroverzicht 2019: Hitte en het koelen van paarden

Op 2 in deze leeshit-top10 van 2019: het warmteprotocol, het koelen van paarden en de discussie die daar deze zomer over ontstond op Horses.nl. Eén van de allermeest gelezen berichten van afgelopen jaar is het van HorseandHound overgenomen artikel waarin de Britse wetenschapper David Marlin zijn visie gaf op het koelen van paarden . Prof. em. dr. Jos Noordhuizen las dat artikel ook op Horses.nl en voelde zich genoodzaakt om op de stellingen van Marlin te reageren .

Wat zich vervolgens afspeelde op Horses.nl leek gegrepen uit het boek ‘Onder professoren’ van W.F. Hermans. Marlin kwam weer met een tegenreactie en dat hele gebissebis van de geleerden zorgde voor een enorme piek in onze statistieken.

Samenhangend met het koelen van paarden, was de hitte van afgelopen zomer ook een ‘hot topic’ op Horses.nl. Het protocol extreme hitte was afgelopen zomer van kracht. Ook het bericht over de extra controles van de NVWA op paardenwelzijn trok veel bezoekers en de weinig doortastende aanpak van de KNHS zorgde voor heel wat verhitte discussies. Paarden vervoeren mocht namelijk niet met de extreme hitte, maar de KNHS legde wedstrijdorganisaties niet op om wedstrijden af te gelasten. De KNHS adviseerde wedstrijdorganisaties er rekening mee te houden, maar daar bleef het bij.

Het allerbest gelezen bericht van 2019 volgt morgen op nieuwjaarsdag.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!