In 2026 drie keer meer hittemeldingen bij NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kreeg afgelopen zomer ruim 2.500 meldingen over dieren die onvoldoende beschermd waren tegen de hitte. Dat is ruim drie keer zoveel als vorig jaar, toen de toezichthouder ongeveer 700 meldingen ontving. De meeste meldingen gingen over dieren in de wei die niet genoeg schaduw hadden.

Ellen Liem Door

Vooral paarden, runderen en schapen kwamen in de meldingen voor. De NVWA schrijft de forse toename vooral toe aan het warme weer en oproepen om misstanden te melden. Nederland telde dit jaar 31 dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. Dat zijn er vijf meer dan in 2025.

Aandacht voor bescherming

De NVWA vroeg via sociale media aandacht voor de bescherming van dieren tegen hitte. Ook verschillende dierenwelzijnsorganisaties riepen op om melding te maken van weidedieren die geen toegang hadden tot schaduw of drinkwater.

Bij 90 inspecties situatie niet in orde

De autoriteit beoordeelde de meldingen op risico. Net als in voorgaande jaren handelde de NVWA de meeste meldingen telefonisch af, door contact op te nemen met de dierhouder. Naar aanleiding van de meldingen zijn tweehonderd locaties met weidedieren geïnspecteerd. Bij negentig controles bleek de situatie niet in orde.

Vaak ontbrak schaduw of drinkwater, of vertoonden dieren tekenen van hittestress. In vrijwel alle gevallen kon de dierhouder de problemen direct verhelpen door voor schaduw of drinkwater te zorgen. Een groot aantal meldingen kon de NVWA niet opvolgen. Daarvoor ontbraken concrete gegevens, zoals een exacte locatie of beeldmateriaal.

Ook zelf gerichter controleren

Bij hitte wil de NVWA niet alleen afgaan op meldingen, maar ook zelf gerichter controleren. Daarom bracht de toezichthouder voorafgaand aan de zomer met geodata in kaart welke Nederlandse graslandpercelen natuurlijke beschutting bieden.

Natuurlijke beschutting

Uit een enquête onder veehouders bleek eerder dit jaar dat natuurlijke beschutting de meest gebruikte manier is om dieren tegen hitte te beschermen. Ook eerdere nalevingsmetingen bij schapen lieten dat zien. Percelen zonder natuurlijke beschutting merkt de NVWA daarom aan als risicovol.

Houders van een deel van deze percelen ontvingen een brief. Daarin waarschuwde de toezichthouder dat hun percelen bij hitte niet geschikt zijn om dieren te laten grazen. Ook kregen de veehouders informatie over het voorkomen van hittestress.

Voor het eerst drones

Daarnaast zette de NVWA deze zomer voor het eerst drones in om te controleren of dieren graasden op percelen zonder schaduw. De beelden hielpen inspecteurs gerichter controles uit te voeren. De proef wordt in 2027 voortgezet.

Bron: Nieuwe Oogst