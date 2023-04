Ingmar de Vos: ‘De toekomst van onze sport hangt af van collectief verantwoordelijkheid nemen’

Op de openingsdag van het FEI Sports Forum 2023 heeft de Equine Ethics and Wellbeing Commission (EEWB-commissie) haar strategische visie en concept aanbevelingen gepresenteerd om een goed leven voor paarden in de paardensport te garanderen. De commissie, die een jaar geleden door de FEI werd opgericht, bestaat uit vijf externe wetenschappers en vijf FEI-afgevaardigden. Onder hen de Nederlandse Kathalijne Visser en voormalig KNHS-voorzitter Theo Ploegmakers.

De EEWB-commissie heeft een voorstel gedaan voor een op paardenwelzijn gerichte FEI-visie, die is bedoeld om ethische problemen aan te pakken met betrekking tot de betrokkenheid van paarden bij de sport en tijdens het leven van een paard.

De strategische visie heeft de naam ‘A Good Life For Horses’ meegekregen. Het bevat de belangrijkste acties en doelstellingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat paarden, met name degenen die betrokken zijn bij de sport, een goed leven leiden. De gepresenteerde visie moet ook zorgen voor een voortdurende publieke en hippische steun van de paardensport.

24 aanbevelingen

De EEWB-commissie heeft 24 concept aanbevelingen voor de FEI gepresenteerd. De aanbevelingen zijn onderverdeeld in vijf groepen:

Leiding nemen : De FEI zal een cruciale rol spelen bij het bevorderen van paardenwelzijn wereldwijd door een voorbeeld te stellen waar anderen naar

: De FEI zal een cruciale rol spelen bij het bevorderen van paardenwelzijn wereldwijd door een voorbeeld te stellen waar anderen naar Vertrouwen wekken : De FEI zal het paardenwelzijn verankeren in haar structuur en werkwijze, en daarmee haar commitment tonen bij het prioriteit geven aan paardenwelzijn in zowel beleid als praktijk.

: De FEI zal het paardenwelzijn verankeren in haar structuur en werkwijze, en daarmee haar commitment tonen bij het prioriteit geven aan paardenwelzijn in zowel beleid als praktijk. Transparant zijn : De FEI zal haar inzet voor paardenwelzijn bekrachtigen door proactief te zijn in de manier waarop zij communiceert, de dialoog aan gaat en geloofwaardige informatie

: De FEI zal haar inzet voor paardenwelzijn bekrachtigen door proactief te zijn in de manier waarop zij communiceert, de dialoog aan gaat en geloofwaardige informatie Pro-actief zijn : De FEI moet bereid zijn om de status quo uit te dagen en actie te tonen om de hoogste normen van paardenwelzijn te bereiken, waarbij ze alle belanghebbenden in het proces meeneemt

: De FEI moet bereid zijn om de status quo uit te dagen en actie te tonen om de hoogste normen van paardenwelzijn te bereiken, waarbij ze alle belanghebbenden in het proces meeneemt Externe controle toestaan: De FEI zal hogere welzijnsnormen bereiken en het vertrouwen duurzaam verdienen door externe controle uit te voeren.

Startpunt

De visie en de bijbehorende ontwerpaanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek en input van betrokkenen uit de paardensportgemeenschap en het publiek. Professor Natalie Waran, voorzitter van de EEWB-commissie, ziet de visie en de concept aanbevelingen als een startpunt om verandering in de paardensport te beïnvloeden: “Ze zijn in de eerste plaats gemaakt rond het concept om onze paarden een goed leven te bieden en de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om dat waar te maken. Dit vereist op de lange termijn inzet van niet alleen de FEI, maar van iedereen die wil dat paardensport een mooie toekomst heeft. Door deze visie voor de toekomst te accepteren, geloven we dat de FEI een solide startpunt zal hebben om echte verandering in de mindset en paktijken van de paardensport te bewerkstelligen.”

Relatie met paard waarderen

“Ik ben ervan overtuigd dat ik namens eenieder uit de paardenwereld spreek als ik zeg dat we in wezen alleen maar het beste voor onze paarden willen,” zegt FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “De band tussen paard en mens zit diep. Het is een eeuwenoude relatie die is geëvolueerd van paarden die in het verleden een vitale rol speelden in de samenleving, tot nu, waar paarden worden gewaardeerd om het diepe gezelschap dat ze mensen bieden. Deze band tussen mens en dier is gebouwd op wederzijds vertrouwen en respect, en als ruiters is het een verbinding die we soms als vanzelfsprekend beschouwen. Als onze relatie met paarden, en dus onze sport, de tand des tijds wil doorstaan, moeten we de essentie van onze relatie met paarden opnieuw bevestigen en een goed leven voor onze paarden verzekeren met een tastbare manier van handelen.”

Belang van tussentijds verslag

Ingmar De Vos benadrukt het belang van het tussentijds verslag van de EEWB-commissie: “De toekomst van onze sport en het succes van de paardenindustrie hangt af van het feit dat we allemaal individueel en collectief onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten, in alles wat we doen, laten zien dat we onze relatie met paarden boven alles waarderen, en altijd prioriteit zullen geven aan de gezondheid en het geluk van onze paarden.”

Bron: KNHS