Interessante discussieronde opleiding jonge paarden FN, maar zonder PETA

Voorafgaand aan de ‘Heisse Eisen’ (hete hangijzers)-discussieronde bij de Duitse paardensportkoepel FN ontstond er al veel rumoer over de deelname van een PETA-vertegenwoordiger aan de discussie. Zover kwam het niet: PETA bleef vorige week dinsdag afwezig in Warendorf (vanwege een sterfgeval in de omgeving van de PETA-vertegenwoordiger), maar dat maakte de discussie tussen verschillende paardenprofessionals over het opleiden van jonge paarden niet minder interessant. Ter tafel kwamen onder andere zoveel mogelijk beweging (direct vanaf veulenleeftijd), geen drafverruimingen oefenen thuis, zo min mogelijk doorzitten én als het even kan: longeren in de ban.