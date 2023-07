Inzichten voor hippische sector bij informatieavond Vliegbasis De Peel

Dinsdag organiseerde de werkgroep Bezorgde Paardenhouders onder grote belangstelling een informatieavond over de mogelijke reactivering van Vliegbasis De Peel welke op zijn vroegst in 2027 plaats moet vinden. De bijeenkomst, gehouden bij het Peelbergen Equestrian Centre in de gemeente Horst aan de Maas, werd bijgewoond door meer dan 200 belangstellenden. De werkgroep, Defensie, de regio-vertegenwoordiging en emeritus-hoogleraar Marianne Sloet belichtten ieder vanuit eigen perspectief de mogelijke heropening van de vliegbasis en de gevolgen voor de regio en de paardensector.

De bijeenkomst, met medewerking van Stichting Limburg Paardensport, de LLTB en Peelbergen Equestrian Centre, werd afgetrapt door moderator Sander Kleikers. Na een woord van welkom kwamen namens de werkgroep Ellen Poels, Mathijs van Asten en Roy Rutten kort aan het woord.

Betere bewustwording

“We willen met deze werkgroep de paardensector nog beter bewust maken van de mogelijke consequenties. Daarnaast is het in eenieders belang om de overheid en Defensie beter inzicht te bieden op de impact die de heropening zal hebben. Gezamenlijk willen we het gesprek aangaan”, vertelt Ellen Poels. “Het vlieggedrag van Apache en Chinook helikopters brengt nu al gevaarlijke situaties met zich mee, soms met ongelukken tot gevolg. Nog meer vlieguren en F35 straaljagers erbij zal ongetwijfeld meer stress bij de paarden en hun houders met zich meebrengen”, vult Roy Rutten aan.

Impact op dierenwelzijn en economie

In samenwerking met de provincie Limburg heeft de regio en de sector de afgelopen 12 jaar fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de provincie Limburg tot dé hippische hotspot van Nederland, met mondiale ambities. De economische groei van de sector is de afgelopen jaren exponentieel gestegen en vanuit de hele wereld is er grote belangstelling om die groei te stimuleren. “Het plan van Defensie brengt niet alleen het dierenwelzijn in gevaar, maar zal ook economisch grote gevolgen hebben”, aldus Mathijs van Asten.

Defensiebelang

Na de introductie werd er uitleg gegeven door kolonel Jos van der Leij van het ministerie van Defensie. Hij gaf aan waarom naar de vliegbasis De Peel wordt gekeken om mogelijk te reactiveren en welke zaken en belangen daarbij een rol spelen. Defensie heeft het proces voor de reactivering even gepauzeerd om eerst vast te stellen wat de stikstofbijdrage is en verwacht na de zomer in afstemming met de regio hier een besluit over te nemen.

“Defensie is zich bewust van de complexiteit en problematiek die de heropening van de vliegbasis met zich meebrengt”, legt Van der Leij uit. “Maar we zitten in een periode waarin de situatie qua veiligheid toch ernstig verslechterd is in Europa. We hebben een grotere krijgsmacht nodig met meer materieel en mensen die moeten kunnen trainen om ingezet te kunnen worden. De NAVO is onze gemeenschappelijke veiligheidspolis en daaraan moeten we, net als onze bondgenoten, een bijdrage leveren.”

Geen voorstander

Van der Leij gaf vervolgens het woord aan Bart van Dijk die vanuit de gemeente Venray als programmamanager fungeert, als contact tussen de 13 gemeenten uit de regio en Defensie. Het is duidelijk dat de regio geen voorstander is van de heropening van de vliegbasis.

“De aandacht van de regio richt zich op het kritisch volgen van de stappen die Defensie zet. Hierbij behartigen wij de belangen van de regio op gebied van gezondheid, welzijn, economie, natuur en natuurlijk het dierenwelzijn. Er zijn nog veel vragen, zowel rondom de nog te verkrijgen natuurvergunning en o.a. de stikstofproblematiek, die dit vraagstuk met zich meebrengt. Wij communiceren actief met de regio zodat zij goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen”, geeft Van Dijk aan. De regio benadrukt dat onderzoek naar alternatieve locaties voor vestiging van de vliegbasis noodzakelijk is.

Stress bij paarden

Emeritus-hoogleraar Marianne Sloet van de Universiteit Utrecht gaf de aanwezigen hierna een toelichting over welke stress paarden kunnen ervaren van helikopters en overige straaljagers en tot welke gevolgen dit kan leiden. Er is echter meer objectief onderzoek noodzakelijk.

Paardenhouders maken zich ernstig zorgen

De gevolgen van stress bij paarden werd verder benadrukt door de afsluitende vragenronde. Hierin kwamen uit het publiek diverse paardenhouders aan het woord die zich ernstig zorgen maken. De emotie was duidelijk hoorbaar bij verschillende fokkers die voorbeelden aandroegen over hun merries en veulens en de gevaarlijke situaties die de helikoptervluchten nu al tot gevolg hebben.

Constructieve voortgang

De vraag naar meer duidelijkheid vanuit de overheid en gemeentes omtrent informatievoorziening, meldpunten en afhandeling van klachten en algemeen begrip werd door veel mensen in de zaal gedeeld. Het doel van een constructief gesprek met belanghebbenden op gang brengen en meer duidelijkheid verschaffen is door de werkgroep glansrijk behaald. Het werk zit er voor de organisatie echter nog lang niet op, maar het zorgvuldig informeren en onder de aandacht brengen van de problematiek is gelukt. Aanwezigen van de avond worden per email verder op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

Bron: Persbericht