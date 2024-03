Irene Verheul: ‘We moeten niet bang zijn voor kritische vragen of opmerkingen’

Het was op ‘haar’ Jumping Amsterdam dat onlangs de campagne #ditdoenpaarden werd gelanceerd: een campagne met als doel om heel Nederland te laten zien hoe mooi de band tussen mens en paard is. “Jumping Amsterdam heeft welzijn en de publieke opinie hoog in het vaandel staan. We hebben letterlijk de deuren opengezet voor de media en een aantal politieke partijen, om hen een kijkje achter de schermen te geven."

“Het was mooi om te merken dat bijvoorbeeld politici die best kritisch binnen kwamen, na de rondleiding echt verrast waren. We moeten ook niet bang zijn voor kritische vragen of opmerkingen, een kritisch oog maakt ons alleen maar scherper en daar is niks mis mee. Als sector kunnen we nog veel transparanter te werk gaan, dat zal het begrip alleen maar vergroten.”

In de Paardenkrant van deze week vertelt Irene Verheul meer over de campagne #ditdoenpaarden: