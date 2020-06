Radio1 maakt item over elektrische sporen Kocher

Enkele dagen geleden kwam de paardensportwereld op z'n kop te staan. Grand Prix kreeg foto's en video's binnen van de Amerikaanse springruiter Andrew Kocher, die daarop een drukknop in handen lijkt te hebben, die vermoedelijk wordt gebruikt voor het aansturen van elektrische sporen. Op Radio1 werd uitgebreid aandacht besteedt aan het voorval. Annette van Trigt sprak in Langs de Lijn met Jacob Melissen over de kwestie.

“Als dit in Nederland zou gebeuren en iemand wordt betrapt, is er maar één straf”, vertelt Jacob Melissen aan NOS. Melissen sprak verschillende Nederlandse topruiters over de verdenkingen van Andrew Kocher. Volgens de fotograaf en man achter het Springpaarden Fonds Nederland, Jeroen Dubbeldam en Willem Greve is zoiets als elektrische sporen ongehoord en is daar maar één remedie voor: “Levenslange schorsing.”

FEI blinkt uit in nemen niet goede maatregelen

Toch vreest Melissen ervoor dat de FEI – mochten de beschuldigingen bewezen worden – niet met een passende straf komt. “De FEI blinkt altijd uit in het nemen van niet goede maatregelen.” Daarnaast denkt Melissen dat de beschuldigingen moeilijk hard gemaakt kunnen worden. “Op de foto’s lijkt het inderdaad of hij een knopje in zijn hand heeft en er lijkt duidelijk een kabeltje vanuit zijn handschoen de mouw in te gaan. Maar een advocaat maakt er makkelijk een hartslag van.”

