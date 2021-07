Kamer: geen dieren meer transporteren bij temperaturen boven 30 graden

De maximale temperatuur waarbij dieren getransporteerd mogen worden moet omlaag, vindt een Kamermeerderheid. Nu ligt die grens op 35 graden, maar dat moet 30 graden worden. Een oproep van de Partij voor de Dieren daartoe kan op genoeg steun rekenen.

Volgens Kamerlid Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) krijgen dieren al bij 24 graden last van de warmte en lijden ze bij temperaturen tussen de 26 en 29 graden al aan hittestress. Daarom vindt ze de norm van 35 graden te hoog.

Geen wedstrijden?

De nieuwe grens bij 30 graden kan ook gaan betekenen: geen wedstrijden meer bij temperaturen boven de 30 graden. Nu is in het protocol extreme temperaturen van de KNHS – met deze regel in het achterhoofd – opgenomen dat evenementen, met een paar voorbehouden, bij temperaturen boven de 35 graden moeten worden afgelast.

Niet zo heet gegeten

Vorig jaar deelde de KNHS het nieuwe ‘Protocol extreme temperaturen’ van professor Marianne Sloet. In dat protocol staat onder andere (met wel een paar voorbehouden): ‘Als er sprake is van een op betreffende plaats in Nederland voorspelde buitentemperatuur > 35°C, moet een evenement worden afgelast.’ Vorig jaar bleek ook dat de soep wat dit punt betreft niet zo heet gegeten werd door de de KNHS. De KNHS ging ook met dit nieuwe protocol niet verder dan een advies aan de ruiters: ‘niemand verplicht je om op wedstrijden te gaan’.

Bron: Volkskrant/Horses.nl