Kijktip: Besmet! Het verhaal van fokker Marijke Zomer

Doodgeboren veulens, zieke paarden, het is de realiteit in de paardenwereld door zeer besmettelijke ziektes als rhino en droes. Paardenfokker Marijke Zomer uit Hengelo strijdt al meer dan drie jaar voor een meldplicht van dit soort ziektes. Maar niet iedereen zit te wachten op deze openheid. RTV Oost journalist Mirjam Haven volgde Marijke Zomer een klein jaar en maakte de documentaire ‘Besmet’.

Marijke Zomer voert onvermoeibaar haar strijd om openheid en een meldplicht. “Als je een dood veulen in de box vindt, dat doet iets met je, dat doet zeer.” De fokster en haar man kregen het de afgelopen jaren flink voor hun kiezen. Paarden raakten ziek, duizenden euro’s moesten worden uitgegeven om ze beter te krijgen, de stal in quarantaine en twee van Zomers lievelingsmerries moesten noodgedwongen worden verkocht. Daarbij kwam in maart nog eens de grote uitbraak van rhino in Valencia, waardoor 17 sportpaarden overleden. “Er zijn dagen geweest dat ik hier op stal kwam en dacht: leven ze nog wel?”

Kijkje achter de schermen

De documentaire ‘Besmet: het verhaal van paardenfokker Marijke Zomer’ gaat over passie voor het vak en geeft een bijzonder inkijkje achter de schermen van de paardenfokkerij.

Uitzending

‘Besmet’ is in drie delen te zien op het Youtube-kanaal van RTV Oost op 7, 8 en 9 mei. De gehele documentaire zie je ook op TV Oost, op zaterdag 8 mei om 17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Bron: Persbericht