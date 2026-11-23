In de uitzending van Radar van maandag 23 november staat paardenhandelaar F.T. Horses uit Weert centraal. Drie gedupeerde kopers vertellen over hun ervaringen na de aankoop van een paard. De dieren bleken medische problemen te hebben en waren in sommige gevallen niet (meer) berijdbaar. Ook zouden er papieren zijn vervalst.

Samen met hippisch advocaat Robert van den Broek bespreekt Radar de juridische mogelijkheden voor de gedupeerden. Wat kun je als koper doen wanneer een paard niet blijkt te voldoen aan wat bij de verkoop is afgesproken? En welke rechten heb je wanneer er sprake is van verborgen gebreken?

Presentator Fons Hendriks gaat ook bij het team achter F.T. Horses langs om de klachten voor te leggen, maar krijgt niemand te spreken. Op de vragen die Radar vooraf per e-mail stelde, kwam wel een reactie, maar die bood de gedupeerden weinig perspectief op een oplossing (lees hier de mailwisseling met F.T. Horses).

Bij de redactie van Radar hebben zich inmiddels meer gedupeerden gemeld. De kwestie ligt ook bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bekijk hier de uitzending (vanaf minuut 25)

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Bron: Horses.nl/ Radar