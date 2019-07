KNHS adviseert maatregelen voor wedstrijdorganisatie bij hittegolf

Komende dagen krijgt Nederland te maken met een landelijke hittegolf en komen er vanaf woensdag lokale temperaturen voor van 35 graden. Door deze hittegolf vraagt de KNHS aan wedstrijdorganisaties om maatregelen te nemen om het voor mens en dier zo aangenaam mogelijk te maken.

Welke maatregelen er getroffen worden, hangt mede af van de actuele en lokale weersituatie. Bij de beslissing om een evenement wel of niet door te laten gaan, moet er gekeken worden naar de omstandigheden ter plaatse. Voor wedstrijdorganisaties adviseert de KNHS om gedurende de tropische temperaturen het welzijn van ruiters en paarden voorop te stellen.

Geen inschrijfgeld betalen

De KNHS brengt vanwege de extreme weersomstandigheden geen wedstrijdafdracht in rekening voor wedstrijden die van woensdag 24 juli tot en met vrijdag 26 juli, zouden plaatsvinden en worden afgelast. Dit geeft wedstrijdorganisaties de ruimte om weloverwogen beslissingen te nemen over annuleringen van deelnemers en teruggave van inschrijfgelden.

Maatregelen

De KNHS adviseert de volgende maatregelen voor wedstrijdorganisaties:

– Probeer het wedstrijdprogramma in te korten, vroeger te starten of het parcours minder zwaar te maken

– Hanteer een tropenrooster of vervroeg of verlaat de starttijden

– Houdt bij de programmering rekening met de tijden van het paardentransport

– Laat prijsuitreikingen versneld of zonder paard uitvoeren

– Zorg voor de beschikbaarheid van voldoende (het liefst stromend) schoon water

– Creëer schaduwplekken waar paarden kunnen afkoelen

– Overweeg indien nodig om het evenement tussentijds af te lasten of voortijdig te beëindigen

Bron: Horses.nl/KNHS