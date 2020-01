Konikpaarden op Texel waarschijnlijk naar de slacht

Staatsbosbeheer heeft besloten om de vanuit de Oostvaarderplassen overgeplaatste konikpaarden weg te halen uit De Slufter op Texel. De kans dat ze terecht kunnen in een ander natuurgebied is klein en de kans dat ze naar de slacht gaan is volgens Staatsbosbeheer aanzienlijk, dat meldt het Noordhollands Dagblad. Een belangrijke reden is dat de hengstengroep zich tam gedraagt tegenover wandelaars in het gebied een andere reden is bescherming van de nesten van de weidemier.

De paarden die vorig jaar werden overgeplaatst zoeken toenadering en besnuffelen rugzakken van wandelaars. Er zijn bezoekers die dat gedrag onprettig vinden. Bovendien kan het tot gevaarlijke situaties leiden.

Nesten van weidemieren

Ook is vast komen te staan dat ze niet langer in het duingebied kunnen blijven omdat ze de duinen teveel beschadigen. Er is een ecologisch nadeel van hun aanwezigheid zoals de meer dan verwachte vertrapping van nesten van de weidemier. Gele weidemieren zorgen met hun gegraaf voor een deel van de kwaliteit van het gebied.

Tegenzin

Het is volgens Staatsbosbeheer niet mogelijk om in De Slufter het graasgebied zo aan te passen dat deze omstandigheden tot een verantwoord niveau kunnen worden teruggebracht. Alternatieven op het eiland zouden niet voldoen. Ook zorgen de paarden voor extra werk voor het team van Staatsbosbeheer op Texel. Daarom is besloten dat de paarden voor het broedseizoen weer worden opgehaald.

