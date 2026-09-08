Kosteloze monitoring westnijlvirus per direct gestopt

Het is niet meer mogelijk om kosteloos monsters in te sturen voor het vaststellen van een besmetting met het westnijlvirus. Royal GD meldt dat er in korte tijd veel inzendingen zijn geweest en dat het beschikbare budget volledig is benut. Het project heeft inmiddels meermaals aangetoond dat het westnijlvirus aanwezig is in Nederland.

Ellen Liem Door

“Sinds de start van de monitoring op westnijlvirus (WNV) middels uitsluitingsdiagnostiek bij paarden met neurologische verschijnselen is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kosteloos monsters in te sturen naar GD. Daarmee hebben we dankzij de inzet van paardendierenartsen en paardenhouders waardevolle informatie verzameld over de aanwezigheid van het virus in Nederland. Door de vele inzendingen is het beschikbare budget voor het aanbieden van diagnostiek inmiddels volledig benut en eindigt de monitoring”, meldt Royal GD.

Virus meermaals aangetoond

“Het doel van deze monitoring is vroegsignalering van westnijlvirus. Inmiddels is dit doel voor dit jaar bereikt: het virus is in Nederland meermaals aangetoond en er is een beter beeld verkregen van de epidemiologische situatie.” Hoeveel paarden zijn besmet meldt Royal GD niet.

Sterke toename

“De afgelopen periode is het aantal onderzoeken sterk toegenomen. Hierdoor is het beschikbare budget voor onder andere het kosteloos aanbieden van diagnostiek volledig benut. Omdat er geen aanvullende financiering beschikbaar is, zijn wij genoodzaakt de monitoring per direct te beëindigen.”

Uitvoeren diagnostiek blijft wenselijk

“Wij realiseren ons dat dit teleurstellend kan zijn. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid voor het uitvoeren van diagnostiek bij paarden met verschijnselen die passen bij een WNV-infectie wenselijk. Tijdige diagnostiek draagt bij aan een juiste diagnose, advisering richting paardeneigenaren en het monitoren van de gezondheidssituatie in Nederland.” Onderzoek op het westnijlvirus kan regulier worden aangevraagd volgens de geldende tarieven.

Bron: Horses.nl / Royal GD