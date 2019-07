Laat je horen! Marlin reageert op kanttekeningen Noordhuizen

De Britse onderzoeker dr. David Marlin las op Horses.nl de kanttekeningen van prof. em. dr. Jos Noordhuizen bij zijn artikel op HorseandHound.com en voelde zich op zijn beurt genoodzaakt om één en ander recht te zetten. Marlin benadrukt dat het artikel op HorseandHound.com geen wetenschappelijke publicatie is, maar een artikel dat na een kort interview van de Britse website verscheen. Verder meent Marlin dat Noordhuizen zijn uitspraken uit de context haalt en niet altijd de juiste informatie verschaft.

“Ik raakte voor het eerst betrokken bij de thermoregulatie van paarden toen ik in 1993 een competitieve beurs kreeg van de FEI na de Olympische Spelen van Barcelona in 1992, waar duidelijk was dat hittestress een belangrijk probleem was. Tussen 1992 en 2002 leidde ik de onderzoeksgroep van de Animal Health Trust in Newmarket en was ik auteur op meer dan 30 wetenschappelijke artikelen, de eerste auteur op ongeveer 10. De rest van de eerste auteurs waren mijn doctoraatsstudenten, postdocs of medewerkers ( intern en extern). Ik was adviseur van de FEI en woonde zowel het Atlanta-testevenement in 1995 als de Olympische Spelen van Atlanta in 1996 bij. Sindsdien heb ik de FEI geadviseerd op vier Olympische Spelen en drie Wereldruiterspelen. Ik heb ook onderzoek verricht en regeringen en bestuursorganen geadviseerd over een verscheidenheid aan paardensporten waaronder endurance, eventing, springen, racen, polo en aangespannen sport. Daarnaast heb ik een aantal welzijnsorganisaties geadviseerd over thermische stress en het beheer ervan en heb ik over het onderwerp lezingen gegeven aan dierenartsen over de hele wereld. Ik blijf actief betrokken bij een aantal thermoregulatieprojecten in verschillende hippische disciplines. Ik adviseer momenteel de FEI over het beheer van de hippische evenementen voor Tokyo 2020”, vertelt David Marlin om zijn expertise aan te tonen.

Geen wetenschappelijk artikel

“Professor Noordhuizen koos ervoor om een ​​artikel te bekritiseren dat geschreven werd door een journalist die me kort interviewde. Dit was geen wetenschappelijk artikel. Het was een praktisch artikel voor paardeneigenaren en kan hier worden gevonden. Onderstaand weerleg ik de kanttekeningen van Noordhuizen”, aldus Marlin. Om enige orde aan te brengen om het ‘gesteggel onder professoren’ aan te brengen, heeft Horses.nl er voor gekozen om het artikel op de volgende manier te ordenen.

De originele quotes uit het artikel (tussen aanhalingstekens)

De opmerkingen van Noordhuizen (onderstreept)

De repliek van Marlin (dikgedrukt en cursief)

“Er zijn twee manieren om paarden te koelen: geleidende overdracht en verdamping.De eerste gaat een beetje sneller, de tweede langzamer.”

Noordhuizen: akkoord

Repliek van Marlin (cursief en vetgedrukt)

Ik heb NIET gezegd dat er ‘twee methoden zijn om paarden af ​​te koelen’. Ik zei dat er twee principes aan het werk waren bij het koelen van paarden MET WATER. Er zijn eigenlijk vier methoden om paarden te koelen. Geleidend, verdampend, convectief en stralend.

“De eerste (geleidend) gaat iets sneller, de tweede (verdampend) langzamer.” Dit is gewoon niet waar. Koeling door geleiding met koud water is VEEL SNELLER dan verdampingskoeling. Geleidende warmteoverdracht is afhankelijk van een aantal factoren. In de eerste plaats het oppervlak van het oppervlak van het paard (huid / vacht) bedekt met water, de dikte van de vacht, het temperatuurverschil van het water en het paard en de hoeveelheid aangebracht water. Hoe dunner de vacht, hoe meer oppervlak bedekt is, hoe meer water er op het paard wordt gezet en hoe kouder het water, hoe sneller het paard zal afkoelen. Verdampingskoeling is langzaam. Heb je gezien hoe lang het duurt om een ​​paard in de zon te laten drogen? Het hangt af van luchttemperatuur en vochtigheid, windsnelheid en zonnestraling. In warme, droge, winderige, zonnige omstandigheden zal verdamping het snelst zijn – maar nog steeds tien keer langzamer om warmte te verwijderen dan door toepassing van koud water.

Koud water

“Het idee dat koud water de bloedvaten in de huid vernauwt, klopt niet”

Koud water (= 5 tot 10 ° C) is niet equivalent aan ijs- of ijswater. De laatste slijtage brengt op zichzelf het risico met zich mee dat vasoconstrictie optreedt, zoals in studies in de ene is al gevonden, zij het dat de vernauwing niet 100% is.

Deze studie toonde aan dat ijskoud (0-5 ° C) water dat na een training op hyperthermische paarden wordt aangebracht, de bloeddoorstroming in de huid niet in gevaar brengt, in die mate dat de koeling wordt vertraagd. Een voorbeeld van Marlin et al. (1998) wordt hieronder getoond. Hoewel de huidtemperatuur snel daalt met het aanbrengen van ijskoud water, blijft de koeling in alle andere delen van het lichaam doorgaan (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9458396)Williamson et al. (1995) toonde ook eerder de werkzaamheid van koud water (~ 9 ° C) over lauw (31 ° C) voor het koelen van paarden na de training. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2042-3306.1995.tb04948.x)



Ventilatoren

“Kleine hoeveelheden water in de vacht …. fungeren als een isolator en voorkomen warmteverlies; dit is een verkeerde gedachte.”

De reden dat foggers / misters niet effectief zijn, is dat de te fijne waterdruppeltjes op het haar blijven of hooguit net onder. Ze raken de huid niet, die essentieel is voor koeling via warmteoverdracht van huid naar water. Een van de meest cruciale dingen in koeling is dat al het water op de huid terechtkomt en niet erboven !! Een vorm van isolatie is anders mogelijk.

Marlin praat helemaal niet over de positieve effecten van het gebruik van ventilatoren bij koeling, waarbij de luchtsnelheid laag (10 km / h) wordt ingesteld om verdamping te bevorderen. Het positieve effect is al lang bekend.

Foggers / Misters zijn niet effectief voor snelle afkoeling. Traditioneel gebruikten deze gebruikte omgevings- temperatuurwater en leidden op koeling door verdamping. Deze zijn niet effectief in een omgeving met hoge luchtvochtigheid. In Peking hebben we voor het eerst in 2007 voor het eerst reservoirs ijskoud (0 ° C) water gebruikt om de ventilatoren te bevoorraden. Het creëert een groter comfortabel microklimaat. Nogmaals, fans doen geen kwaad, maar in het scenario van snel afkoelen van een paard na een training, zijn fans niet effectief. Fans bieden comfort. Ze zijn prima voor stallen en rustplaatsen, maar zijn niet effectief voor het koelen van hete paarden na het sporten. Ik weet dit omdat ik de voorwaarden heb gemeten.

Zweetmes

“Koelwater stoppen om een ​​zweetmes te gebruiken is tijdverspilling”

Dit is veel te algemeen. Als je echt alles uit de kast wilt halen bij het koelen van een paard, kan je inderdaad een zweetmes gebruiken, maar dan tijdens het waterkoeling. Dit vereist extra inspanning, maar het kan zeker helpen om de lichaamswarmte van het paard sneller kwijt te raken.

Deze opmerking is uit de context gehaald. De oorspronkelijke context was als volgt:

En terwijl het afschrapen van water geen kwaad zal doen aan een warm paard, als het paard gevaarlijk heet is, kan het het koelproces vertragen.

“Voor een zeer heet paard is continue toepassing van koud water wat zou kunnen voorkomen dat het ineenstort en mogelijk letsel of falen van meerdere organen en overlijden veroorzaakt,” zei Dr. Marlin.

“In gevallen van ernstige hyperthermie gaat het erom hoe snel je de temperatuur kunt verlagen, of het nu mensen, paarden of honden zijn.”

“Als je stopt met het aanbrengen van water om te schaven, verspil je tijd.”

Drinkwater

“Drinkwater voor of na de training is goed voor het paard, zoveel als ze willen”

Paarden moeten en zullen zichzelf bepalen of ze willen drinken en hoeveel; het is het beste om vaak kleine hoeveelheden te geven, met of zonder elektrolyten. In het laatste geval moeten ze van tevoren gewend zijn geraakt aan dat water.

De context van de opmerking was dat het niet nodig is om water te verwijderen voor het sporten of om de inname na het sporten te beperken. In feite wordt de periode van afrondende oefening tot ongeveer 5 minuten vaak het ‘Gouden Venster’ genoemd wanneer paarden meer kans hebben om meer water te drinken. Grote volumes veroorzaken geen koliek. Hoe meer water een paard drinkt, hoe meer de maag wordt opgezwollen. Opdrijven is een van de factoren die de maaglediging veroorzaakt. Koud water bevordert ook een snellere maaglediging, maar ik beveel koud water niet aan (zie hieronder).

“De watertemperatuur moet tussen 20 ° C en 25 ° C zijn, niet 10 ° C of 30 ° C”

Dit is niet correct . De optimale temperatuur voor drinkwater voor paarden is 10 tot 15 ° C. Ze kunnen drinkwater weigeren als het water te heet is (bijv. 20 ° C of 25 ° C). Het bericht had moeten zijn: zo vers of koel als mogelijk.

De optimale watertemperatuur voor paarden om te drinken is niet “10 tot 15 ° C”. Butudom et al. (2004) rapporteerde dat paarden het meeste water dronken bij 20 ° C vergeleken met water bij 30 ° C of 10 ° C.

Over de algemene opmerkingen van Noordhuizen

Algemene opmerkingen van Noordhuizen

** de 3 basisprincipes van koeling : (a) dit moet onmiddellijk aan de finish gebeuren, (b) dit moet snel gebeuren, (3) het moet adequaat gebeuren.

Adequaat betekent: massavolumes koel-koud water (5 à 10°C) met grote druppels die op de huid komen; tegelijkertijd om de paar minute het zweetmes over het lichaam heen als men alles wil doen, (c) twee ventilatoren continu laten draaien op een snelheid van 10 km/uur, die het hele paardenlichaam beslaan van achter naar voren. Deze koeling uitvoeren onder het controleren van eenvoudige checks:hartslag, ademfrequentie, huidplooitest in de nek, tandvlees kleurtest

Continue toepassing van koud water (dicht bij 0 ° C) wordt gebruikt bij professioneel endurance en dat wordt al 20 jaar geleden. Dit is ook de voorkeursmethode bij Olympic en World Games in warme klimatologische omstandigheden. Gevallen waarin paarden werden getroffen door een hittebelasting zijn uiterst zeldzaam geweest sinds deze procedures zijn toegepast; ijskoud water dat handmatig wordt aangebracht of wordt aangebracht met gepompte sprays. Het volume water gevangen in een paarden korte zomerjas is ongeveer 3-5 liter. Het is mogelijk om in actieve koeling 100 liter per minuut ijskoud water aan te brengen. Schrapen onderbreekt het proces van het aanbrengen van het koude water dat het paard koelt. Fans zullen geen voordeel aan koeling toevoegen omdat ze vertrouwen op convectieve warmteoverdracht. De natuurkunde en de wetten van de thermodynamica geven aan dat geleidende warmteoverdracht veel meer is dan (in termen van snelheid van warmteafvoer) alle andere mogelijke mechanismen van warmteverlies, of convectieve warmteoverdracht, verdampings warmteverlies of stralingswarmteverlies.

** Mijn laatste gepubliceerde artikelen over dit onderwerp dateren van 2016, 2018 en 2019. Dit zijn praktijk georiënteerde artikelen over het optreden van hitte stress, de correcte behandeling van hitte gestresste paarden, preventie- en managementmaatregelen. Ze zijn verschenen in het Frans en in het Engels. Een (Engelstalige) praktijkgids over deze onderwerpen is in ontwikkeling.

De consensus over het management van paarden onder thermisch uitdagende omstandigheden die ik in 2018 heb geschreven met Dr. Martha Misheff (FEI endurancecomitee en dierenarts) en Dr. Peter Whitehead (FEI Medical Director) getiteld Optimizing Performance In A Challenging Climate is hier te vinden: https://inside.fei.org/sites/default/files/Session_6_Optimising_performance_in_a_challenging_climate_SUPPORTING_DOC.pdf

**De ruiters zijn altijd buiten schot gebleven. Dat is jammer omdat, wanneer zij onder hitte stress omstandigheden moeten presteren op een wedstrijd, de negatieve gevolgen er niet alleen zijn voor die ruiters maar ook voor hun paarden. Ook daar heb ik onderzoek naar gedaan en ligt een artikel klaar.

De ruiters zijn niet “buitengesloten”. Pagina’s 23-26 van het FEI-document Het optimaliseren van prestaties in een uitdagend klimaat houdt zich specifiek bezig met de kwestie van het effect van warmte op ruiter en officials: advies voor hippische atleten en ondersteunend personeel in ongunstige klimaten.

Dr. David Marlin