LID haalt vijf paarden en veulen weg uit Land van Cuijk

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vijf paarden en een veulen weggehaald in de gemeente Land van Cuijk (provincie Noord-Brabant). De eigenaren zouden niet in staat zijn om hun dieren een droge sta- en ligplaats te bieden. Ondanks vele beloftes tot verbetering stonden de paarden nog altijd in een modderwei vol mest en urine. Daarom heeft de LID de dieren in bewaring genomen.