LID neemt vijf paarden in bewaring in Eindhoven

Vijf paarden zijn afgelopen week in bewaring genomen omdat ze afgelopen jaar keer op keer uit een omheining in Eindhoven wisten te ontsnappen. De houder van de paarden kreeg boete na boete, maar slaagde er niet in de dieren binnen de afrastering te houden, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID).