LID redt twee maandenlang opgesloten paarden

De Landelijke Inspectiedienst heeft twee paarden gered. De twee paarden bleken al maanden opgesloten in een natte, met urine en mest vervuilde schuur. Omdat er geen droge sta- of ligplek was, zaten de paarden helemaal onder de mest.

De paarden stonden in een verwaarloosd gebouw van hout en golfplaten. Deze was vrijwel volledig afgesloten, waardoor ze geen enkel uitzicht en nauwelijks bewegingsruimte hadden. Eén van de paarden was veel te mager, beide paarden hadden slechte en onverzorgde hoeven. Tijdens de controle van de LID en politie hadden de dieren geen water of voer.

De eigenaar draait op voor alle kosten voor transport, vervangend onderdak en (medische) zorg. Hij krijgt van de politie een proces-verbaal, daarna buigt de officier van justitie zich over de zaak.

Bron: Dierenbescherming