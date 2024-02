Limburgse serie-mishandelaar weer in overtreding: Politie haalt tientallen dieren weg

De politie heeft in Echt-Susteren (provincie Limburg) tientallen verwaarloosde dieren, waaronder paarden, pony's en een pasgeboren veulen, afgenomen van een dierenverzamelaar. Samen met De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) kwamen ze de dader op het spoor. Het is niet de eerste keer dat zij de fout is ingegaan.