Lingehoeve Diergeneeskunde en Dier-N-Artsen slaan de handen ineen

Met groot genoegen kunnen wij u mededelen dat Lingehoeve Diergeneeskunde en Dier-N-Artsen zijn gefuseerd per 1 januari 2021. Om hoogwaardige specialistische diergeneeskundige zorg te kunnen blijven leveren en daarnaast sterk in de markt te blijven staan is het voor beide partijen een weloverwogen keuze om de handen ineen te slaan.

Lingehoeve Diergeneeskunde is een moderne dierenkliniek in het hartje van de Betuwe. Op en vanuit de hoofdvestiging in Lienden worden gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren behandeld. Op onze tweedelijns-kliniek wordt diersoort specifiek en specialistisch gewerkt, met een ruim aanbod aan diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse kleinere locaties voor het behandelen van gezelschapsdieren en worden vanuit mobiele klinieken paarden behandeld in Noord- en Zuid-Holland.

Dier-N-Artsen

Dier-N-Artsen is een moderne kliniek in Oosteind, aan de Donge in Noord-Brabant. Ook hier wordt diersoort specifieke zorg geleverd. Vanuit de kliniek worden paarden en landbouwhuisdieren behandeld. Daarnaast zijn ook hier op de kliniek de mogelijkheden om tweedelijns patiënten te ontvangen.

Kennis en expertise uitbreiden en uitwisselen

Onze cliënten kunnen terecht bij hun eigen dierenkliniek en zullen worden geholpen door dezelfde bekende en vertrouwde gezichten. Ook zullen beide klinieken hun eigen naam behouden. Gezamenlijk kunnen we onze kennis en expertise nog meer uitbreiden en uitwisselen. Zo kunnen we een breder pakket aan diensten aanbieden en de hoogstaande kwaliteit van de diergeneeskundige zorg garanderen.

Contactgegevens:

Lingehoeve Diergeneeskunde

Veldstraat 3a

4033 AK Lienden (hoofdvestiging)

T: 0488-482900

E: [email protected]

I: www.delingehoeve.nl

Dierenkliniek Dier-N-Artsen

Hoogstraat 98a

4909 AV Oosteind (NB)

T: 0162-748062

E: [email protected]

I: www.diernartsen.nl