LTO en LNV houden webinar voor paardenhouders over I&R

Vanaf 1 april aanstaande gaat er op het gebied van identificatie en registratie veel veranderen. Alle paardenhouders zijn vanaf dat moment verplicht te registreren welke paarden op zijn of haar terrein verblijven. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland krijgen steeds meer vragen over deze verscherping van de eisen rond I&R. LTO heeft het ministerie nu bereid gevonden om deel te nemen aan een webinar over dit onderwerp, waarbij alle paardenhouders via een chatfunctie hun vragen kunnen stellen.

Gratis deelname

Aan het webinar, dat gehouden wordt op 27 januari om 20 uur, kan iedereen gratis deelnemen. Voorzitter van LTO vakgroep paardenhouderij Marieke Toonders is de host van de avond.

Aanmelden kan hier.

Bron: Horses.nl/ZLTO