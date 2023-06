LTO Noord: ‘Dierhouders die geen schaduw bieden aan hun dieren kunnen in overtreding zijn’

Met de zomer voor de deur geeft LTO Noord een aantal praktische tips om hittestress bij paarden te voorkomen, maar wijst er ook op dat dierhouders de wettelijke verplichting hebben om dieren, die niet in een gebouw worden gehouden, te beschermen tegen slechte weersomstandigheden, zoals hitte. De minimale norm is het bieden van schaduw en toegang tot een toereikende hoeveelheid water.

“Dierhouders die geen schaduw bieden aan hun dieren kunnen in overtreding zijn, ook als uiterlijke kenmerken van hittestress uitblijven”, aldus LTO Noord. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of dierhouders en daarmee ook paardenhouders zich houden aan de wet. Bij paarden kijkt men naar de omgevingstemperatuur. Paardenhouders moeten dieren beschermen tegen hitte als de temperatuur 27 graden Celcius is. De NVWA heeft recent aangekondigd deze zomer op (zeer) warme dagen aandacht te schenken aan de bescherming tegen de hitte van paarden die buiten in een wei of paddock lopen.

Lees hier het hele artikel, met tips om hittestress te voorkomen.

Bron: LTO Noord