LTO Paardenhouderij wil fiscaal voordeel via maatlatstal

LTO-vakgroep Paardenhouderij is in overleg met stichting Milieukeur over de mogelijkheden voor een maatlatstal voor de paardenhouderij. Daarmee geldt ook voor vrijloopstallen fiscaal voordeel.

De stichting is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Zij beheert de duurzaamheidscriteria voor keurmerk Milieukeur. Zo beheert de stichting ook de maatlat duurzame veehouderij, waarover de stichting met LTO sprak. Een maatlatstal moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen rond onder meer ammoniak, bedrijf en omgeving, dierenwelzijn en klimaat.

Welzijnsvriendelijker

Onlangs haalde landbouwminister Carola Schouten tijdens het Algemeen Overleg Paarden de optie aan om voor de sector te werken aan een maatlatstal. Op dit moment geldt er bij de verhuur van huisvesting een btw-voordeel ten opzichte van groepshuisvesting. Die laatste manier van huisvesten wordt als veel welzijnsvriendelijker gezien.

Van Venrooij: ‘Geweldig systeem’

Voorzitter Ralph van Venrooij van LTO-vakgroep Paardenhouderij is voorstander van dit overleg. “Met de maatlat kunnen vrijloopstallen ook rekenen op fiscaal voordeel, hoewel ook andere stalsystemen dan groepshuisvesting hier mogelijk voor in aanmerking komen. Groepshuisvesting voldoet aan de maatschappelijke vraag en is voor veel recreanten een geweldig systeem. Voor de pensionhouder scheelt het daarbij arbeid.”

