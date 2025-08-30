Luchtmacht oefening: let op paarden

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Luchtmacht oefening: let op paarden featured image
Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl

Van 8 tot en met 19 september vindt de internationale airborne oefening Falcon Leap plaats vanaf Vliegbasis Eindhoven. Deze jaarlijkse oefening wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, met deelname van vliegtuigen uit acht landen. Bij de oefening vliegen transportvliegtuigen lager dan normaal, waardoor ze goed zichtbaar en hoorbaar zijn. Dit kan bij paarden voor onrust zorgen.

Door Ellen Liem

Er wordt dagelijks in twee blokken gevlogen:

  • 13.00 – 17.00 uur
  • 19.00 – 23.00 uur

Op zaterdag 20 september wordt er extra drukte verwacht omdat meerdere vliegtuigen deelnemen aan de herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede.

De actuele vliegtijden vind je op het X-account van Vliegbasis Eindhoven: @VlbEindhoven.

Tips om paarden te beschermen

  • Check de planning dagelijks zodat je weet wanneer er gevlogen wordt.
  • Plan trainingen buiten en buitenritten bij voorkeur buiten de vliegtijden.
  • Informeer je klanten en verzorgers tijdig over mogelijke vliegbewegingen.

Bron: FNRS

