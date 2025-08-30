Luchtmacht oefening: let op paarden

Van 8 tot en met 19 september vindt de internationale airborne oefening Falcon Leap plaats vanaf Vliegbasis Eindhoven. Deze jaarlijkse oefening wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, met deelname van vliegtuigen uit acht landen. Bij de oefening vliegen transportvliegtuigen lager dan normaal, waardoor ze goed zichtbaar en hoorbaar zijn. Dit kan bij paarden voor onrust zorgen.