Lufthansa vliegt geen paarden meer naar China: ‘Dit is voor iedereen vervelend’

Na British Airlines schrapt Lufthansa alle vluchten naar China vanwege het coronavirus. Dat gaat niet alleen om passagiersvluchten, maar ook om het vervoer van levende have. Bendji van den Winkel van vervoersbedrijf Fast Forward Freight vertelt aan Horses.nl wat dit betekent voor alle betrokkenen.

“Dat de vluchten geschrapt zijn is voor alle partijen vervelend, de handel naar China ligt voor ons nu namelijk compleet stil. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze in China met smart wachten op hun net aangeschafte paarden, maar voor onze klanten geeft het ook een heleboel onzekerheid. Paarden staan voor ze naar China gevlogen worden namelijk een maand in quarantaine. Of de paarden nu in quarantaine blijven of eerst naar huis gehaald worden, is nog onduidelijk”, legt Van den Winkel uit.

Onzekerheid

Die onduidelijkheid zal voorlopig nog blijven heersen. “Er blijven maar nieuwe gevallen bijkomen, dus in het ergste geval kan het nog maanden duren.” Via Fast Forward Freight vertrekt er vrijwel iedere maand een groep paarden naar China. “Als de ene groep vertrekt na een maand quarantaine, komt de volgende groep in quarantaine. Er is wat dat betreft dus best wat handel met het land. In de eerste twee weken van februari had Lufthansa al drie vluchten met paarden staan.”

Bron: Horses.nl