Luistertip: Radio 1-item over totaalverbod couperen staarten

Radio 1-programma Pointer brengt deze week een item over het totaalverbod op couperen van paardenstaarten. In 2001 werd het couperen van paarden verboden maar in de werkelijkheid stopte het nooit. Sinds 2016 volgt Pointer Radio de stappen op weg naar de wetswijziging die een einde moet maken aan de verminking van paarden. Op 11 mei van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met een totaalverbod.