Maastricht Aachen Airport wordt voorkeursluchthaven voor paarden in Nederland

Maastricht Aachen Airport (MAA) wordt de voorkeursluchthaven voor paardentransport van en naar Nederland. Hiervoor werkt de luchthaven sinds begin juni nauw samen met ECS Livestock, een specialist in het vervoer van paarden.

ECS en MAA verwachten dat het paardenvervoer via Maastricht Aachen Airport hierdoor verveelvoudigt en tegelijkertijd zorgt voor een toename van de overige cargo volumes. De samenwerkingsovereenkomst werd begin juni getekend tijdens de Air Cargo Europe 2025 beurs in München.

AnimalPort Netherlands

ECS Livestock gaat als onderdeel van deze samenwerking een deel van haar transporten uitvoeren via AnimalPort Netherlands (voorheen Animal Hotel) van Maastricht Aachen Airport. Deze aan airside gelegen faciliteit is volledig ingericht op het veilig en diervriendelijk vervoer van paarden die landen op MAA. De AnimalPort Netherlands biedt ruimte aan 26 tot 32 paarden en is uitgerust met een flexibele vloer die zorgt voor voldoende grip voor de paarden. In 2024 is de AnimalPort gemoderniseerd en voorzien van o.a. een kleedruimte, hygiënesluis en wasbakken.

Erkend inspectiecentrum

De AnimalPort is erkend als inspectiecentrum voor het uitvoeren van officiële controles van levende dieren die van buiten de Europese Unie worden geïmporteerd. Deze erkenning is in overeenstemming met EU verordeningen, geauditeerd door de NVWA en goedgekeurd door de EU Directorate-General For Health and Food Safety.

Keurmerk

De aanwijzing als voorkeursluchthaven wordt gezien als een groot compliment. “Het afhandelen van paarden is internationaal een kwaliteitskeurmerk voor onze luchthaven. Als je levende dieren op een veilige en efficiënte wijze kunt afhandelen, betekent dat dat je kwaliteit van afhandeling op orde is. Naast Pharma en gekoelde waren zijn levende dieren delicate vracht die je met zorg moet behandelen. Dankzij de jarenlange kennis en ervaring van ons cargoteam is dit mogelijk op onze luchthaven”, aldus Dean Boljuncic van Maastricht Aachen Airport.

Bron: MAA