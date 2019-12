Manege Lelystad neemt na vijf overleden paarden extra maatregelen tegen rhino

Manege Lelystad neemt de komende tijd extra maatregelen om een nieuwe uitbraak van het rhinovirus te voorkomen. In de afgelopen acht weken gingen er vijf paarden dood door de ziekte en moest de manege alle activiteiten stilleggen. Vanaf maandagmiddag is de quarantaine opgeheven, omdat de ruim 80 aanwezige paarden na onderzoek rhinovirus-vrij bleken te zijn.

Hoewel nooit helemaal te voorkomen is dat paarden ten prooi vallen aan de neurologische variant van het virus, denkt de manege de kans op een uitbraak wel te kunnen verminderen. “We gaan verplichten dat alle paarden die hier staan worden gevaccineerd tegen het rhinovirus. Ook stellen we een quarantainegebied in voor de dieren die hier nieuw binnenkomen”, vertelt Suzanne van der Laan.

Geen garantie

“Dat geeft niet voor honderd procent garantie, maar alles wat we kunnen proberen, gaan we nu doen. Het is een virus dat overal in Nederland voorkomt en een deel van de paarden is drager, maar we hopen dat het ons niet meer gaat treffen.”

Ruim ton schade

Hoe groot de schade van de uitbraak is, is nog niet helemaal bekend. Een voorlopige schatting van het bedrag ligt volgens Van der Laan tussen de 100.000 en 120.000 euro. Wat de gevolgen voor de langere termijn zijn, is nog moeilijk in te schatten. “Een deel van de klanten die rijles bij ons hebben, heeft inmiddels opgezegd. We weten nog niet hoeveel daarvan weer terugkomen.”

Herstel

Een crowdfundactie om de getroffen manege te helpen heeft zo’n 30.000 euro opgeleverd. De komende weken wordt gewerkt aan het herstel van de manege. De paarden moeten weer in conditie worden gebracht, omdat ze lange tijd niet veel beweging hebben gehad. Ook moet de bodem van de rijbanen worden vernieuwd.

Bron: OmroepFlevoland