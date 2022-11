Manfred von Allwörden beschuldigd van verwaarlozing paarden: groot artikel in Bild

Al langere tijd wordt de bekende Holsteiner fokker Manfred von Allwörden beschuldigd van verwaarlozing van zijn paarden. Op sociale media doen al meerdere jaren verhalen de ronde dat miljonairsbakker slecht voor zijn paarden zorgt en dit weekend is de Duitse Bild-krant erop gesprongen: in een groot artikel met veel nare foto's worden de misstanden wereldkundig gemaakt.

Manfred von Allwörden, die in maart van dit jaar een groot deel van de aandelen zijn mega-bakkerijketen (526 vestigingen) aan Edeka heeft verkocht, staat er niet best op.

Al langere tijd wordt op social media beweerd dat de Holsteiner fokker niet goed voor zijn paarden zorgt en er is zelfs een petitie die de overheid oproept tot een onmiddellijke sluiting (die al meer dan 5.000 keer is ondertekend). Een bericht in een groep op facebook (met vreselijke foto’s) is bij Bild niet onopgemerkt gebleven en de Duitse boulevard-krant bericht in zijn Hamburg-katern uitgebreid over de vermeende misstanden.

Strafrechtelijk onderzoek

Volgens Bild doet de Duitse politie onderzoek naar Allwörden en twee medewerkers. Christian Braunwarth, politiewoordvoerder van regio Lübeck, wordt als volgt geciteerd: “Het gaat om misstanden in verband met de paardenfokkerij van de verdachte. Er waren aanwijzingen dat het ontwormen van de dieren werd verwaarloosd.” Dat zou de reden zijn geweest waarom sommige dieren uitgemergeld waren, enkelen van hen dramatisch.

Maatregelen van veterinaire overheidsdienst niet nageleefd

Tobias Frohnert, woordvoerder van de veterinaire overheidsdienst van de regio Herzogtum-Lauenburg in Mölln, vertelde Bild dat dit jaar twee paarden zijn overleden omdat ze te verzwakt waren. Anderen zouden worden “behandeld”. De veterinaire dienst stelde in oktober 2022 echter vast dat de ‘afgesproken maatregelen om de situatie voor de paarden te verbeteren niet meer volledig werden nageleefd’. Als gevolg hiervan werd de aangifte bij de politie ‘dienovereenkomstig uitgebreid’.

Von Allwörden: ‘Alle paarden ontwormd en niet verwaarloosd’

Manfred von Allwörden zelf werd ook om commentaar gevraagd. De fokker in Bild: “Al mijn paarden zijn ontwormd en worden niet verwaarloosd. Op een weiland in Groß Zecher waren drie van twintig paarden die de ontworming niet verdroegen en daarom bijgevoerd moesten worden.” Uiteindelijk moesten deze ‘afgemaakt worden om ze uit hun lijden te verlossen’.

Züchterforum

Nu is Bild niet bekend om zijn betrouwbaarheid, maar ook het Duitse vakblad Züchterforum heeft de beschuldigingen onderzocht. “De manier van paarden houden van de heer Von Allwörden polariseert”, zegt een medewerker van de bovenstaande veterinaire overheidsdienst tegen Züchterforum.

De problemen schijnen vooral te leven bij de verschillende nevenvestigingen van de stoeterij van Von Allwörden, die zijn hoofdvestiging heeft op het bekende Gestüt Grönwohldhof.

Zij melden verder: “Bij ons eigen onderzoek ter plaatse werden we direct door voorbijgangers en wandelaars aangesproken over de toestand van de paarden en werd gemeld dat de misstanden al jaren bekend waren, ook bij de autoriteiten. Tot nu toe is er weinig of niets gebeurd.”

Züchterforum citeert ook Thomas Nissen, voorheen fokkerijleider van het Holsteiner Verband en nu welzijns-afgevaardigde van dat zelfde stamboek: hij meldt aan Züchterforum dat hij bezorgd is over de situatie en dat het Holsteiner Verband Von Allwörden reeds adviseert en zijn paardenbestand controleert. “Maar instrumenten om iets te doen hebben we niet.”

Bron: Bild / Züchterforum