Mark Todd stopt als ambassadeur World Horse Welfare

Eventinglegende Sir Mark Todd is gestopt als ambassadeur van World Horse Welfare nadat er een video viral ging waarin te zien is hoe hij een paard met een boomtak slaat. Gisteren maakte de tweevoudig Olympisch kampioen zijn excuus voor wat er gebeurd is en volgens een woordvoerder van World Horse Welfare zocht Todd zelf contact met de stichting nadat de video onder zijn aandacht kwam en legde hij vrijwillig zijn functie neer.

“Er is geen plaats in het partnerschap tussen paard en ruiter voor zulk geweld. Mark is het ermee eens dat zijn gedrag verkeerd was en we vinden zijn verontschuldiging op zijn plaats. Mark is een goede ruiter, die veel geeft om paarden en hun welzijn, maar in dit geval heeft hij zichzelf ernstig in de steek gelaten door zijn geduld te verliezen of uit frustratie te handelen”, aldus de woordvoerder. “We moeten allemaal op onze hoede zijn hiervoor. Als de paardensport door het publiek geaccepteerd moet blijven worden, kan er geen tolerantie zijn voor onaanvaardbare praktijken, hoe ervaren de ruiter of trainer ook is.”

Renpaardentrainer

Todd stopte in 2019 met zijn eventingcarrière en focust zich sinds die tijd volledig op de training van renpaarden en ook de Britse rensport federatie heeft gereageerd op de situatie. Een woordvoerder zei dat de beelden terecht woede hebben opgeroepen binnen de hippische gemeenschap en daarbuiten en dat de federatie het incident onderzoekt.

Meer reacties

Ook de Britse Eventing Federatie reageerde op Horse and Hound. “We zijn teleurgesteld over de inhoud van de video en willen benadrukken dat we het welzijn van paarden als het allerbelangrijkste beschouwen bij alles wat we doen en dat we van onze leden verwachten”, liet een woordvoerder weten.

“Ruiters op dit niveau hebben een grotere verantwoordelijkheid omdat ze rolmodellen zijn en ook een voorbeeld moeten zijn voor de volgende generatie die via onze sport komt”, aldus Gemma Stanford, directeur welzijn van de British Horse Society. “Het gedrag van Mark Todd was volkomen onaanvaardbaar en moet grondig worden onderzocht.”

Bron: Horseandhound