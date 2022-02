Mark Todd verontschuldigt zich voor slaan van paard met tak in virale video: ‘Teleurgesteld in mezelf’

Eventinglegende Sir Mark Todd heeft in een verklaring aan Horse and Hound zijn excuus gemaakt voor het slaan van een paard met een tak tijdens een clinic in 2020. De actie is te zien op een Tiktok-filmpje en een instagrampost van Chloet.eventing, die onlangs online verschenen en viral gingen.

Op de video van chloet.eventing, die opgenomen zou zijn tijdens een trainingsclinic in 2020, is te zien hoe haar paard weigert in het water te springen. Mark Todd slaat het paard meerdere keren met een boomtak en moedigt het paard ook verbaal aan en geeft de ruiter instructies. Aan het einde van de video springt het paard in het water en juichen de toeschouwers.

Excuses

“Ik bied mijn oprechte excuses aan aan het paard en alle betrokkenen voor mijn acties in deze videoclip. Een van de belangrijkste dingen die ik uitdraag, is het creëren van wederzijds respect tussen paard en ruiter en dat geduld en vriendelijkheid de beste manieren zijn om resultaten te behalen”, aldus dubbel Olympisch eventingkampioen Todd in een verklaring. “Ik geloof dat dat de belangrijkste eigenschappen zijn, samen met een grote empathie met dieren, waardoor ik een lange en succesvolle carrière in de eventingsport heb kunnen hebben. Ik ben erg teleurgesteld in mezelf dat ik me daar in dit geval niet aan heb gehouden.”

Stroom aan reacties

Ook de amazone zelf heeft een stroom aan negatieve en haatdragende reacties gehad na het plaatsen van het filmpje op Tiktok en besloot daarom op instagram het filmpje nog een keer te plaatsen met een nadere toelichting van haar kant erbij. “Omdat ik enorm veel reacties heb gekregen op dit filmpje wil ik hierbij voor de transparantie laten weten dat het om een filmpje gaat dat in 2020 is opgenomen”, aldus te lezen in de post. “Of ik op social media terecht of onterecht deze situatie heb aangekaart is niet relevant voor het feit dat een topsporter mijn paard overdreven en herhaaldelijk met een boomtak slaat. Persoonlijk voel ik me niet op mijn gemak met hoe mijn paard werd behandeld en in die tijd was ik een 21-jarig meisje dat niet dapper genoeg was om mijn mond hierover open te doen. Als je nu zo oud bent als ik toen was en vol vertrouwen en zonder twijfel tegen een beroemde topsporter in zou durven gaan, dan prijs ik je omdat je moediger bent dan ik.”

Bron: Horseandhound