Dierenwelzijnsorganisaties doen aangifte tegen Hedelse markt

De paardenmarkt in Hedel is gisteren niet de grootste van Nederland geworden. In totaal kwamen 1288 paarden naar de 300ste editie van de Hedelse markt. Dat zijn er minder dan vorig jaar. In 2018 werden er nog 1390 paarden aangevoerd. Zuidlaren had dit jaar meer aanvoer, daar kwamen op 15 oktober 1314 paarden naartoe. Het 'feest' werd ook nog verstoord door dierenwelzijnsorganisaties, zij deden aangifte tegen de organisatie en spreken over 'massale wetsovertredingen'.

De organisatie van de Hedelse markt hoopte dit jaar de grootste van Nederland te worden, zeker omdat dit jaar de 300ste editie van de markt werd gevierd. Mogelijk vindt de paardenmarkt al langer plaats, maar de eerste gegevens in de archieven dateren van 1719.

Aangifte door dierenwelzijnsorganisaties

De Hedelse markt kreeg vorig jaar veel kritiek te verduren omdat een dierenwelzijnsorganisatie beelden openbaar maakte waar paarden hardhandig werden behandeld. De organisatie zegt zelf dit jaar maatregelen te hebben genomen om het welzijn van de paarden te waarborgen.

Dit jaar waren verschillende dierenrechtenorganisaties weer aanwezig in Hedel en werd er aangifte gedaan tegen de organisatie. De organisaties spreken in een persbericht over’massale wetsovertredingen’ en hekelen onder andere dat lang niet alle paarden zijn gecontroleerd, de duur van de markt, dat er verwonde paarden op de markt stonden en mogelijk paarden met droes en rhino.

‘Wettelijke zorgplicht jegens dieren’

Karen Soeters van House of Animals meldt: “We gaan nu juridische procedures starten. Behalve dat we verwachten dat Justitie de structurele wetsovertredingen bevestigt, hopen we dat uiteindelijk de rechter zich zal willen uitspreken over de vraag of een ‘dorpsfeest-paardenmarkt’ een ‘redelijk doel’ is voor het ongerief, lijden, stress van de paarden? We willen aantonen dat er niet wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht jegens dieren.”

Veel media-aandacht

Vooral de aangifte kreeg veel media-aandacht. SBS6 zond een item uit over de vermeende misstanden, Trouw publiceerde een artikel over de aangifte en ook lokale media hebben bericht over de aangifte.

‘Het klopt gewoon niet’

In een artikel van De Gelderlander laat organisator Daniel van den Berg weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. “Daar kunnen we niet zoveel mee en het klopt ook gewoon niet.” Volgens hem doet de organisatie zijn uiterste best voor een diervriendelijke markt. “Een paard op de paardenmarkt heeft het beter dan op andere plekken.”

Bron: Nieuwe Oogst/De Gelderlander/Eyes on Animals