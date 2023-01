Minister Adema laat onderzoek doen naar dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen

In de commissievergadering 'dierenwelzijn (buiten de veehouderij)' van de Tweede Kamer kwam de paardenhouderij en -sport vandaag meerdere keren aan bod. Dion Graus (PVV) kwam met het arrest van het Gerechtshof Den Bosch over U2 onder zijn arm naar de vergadering en vroeg aandacht voor hulpmiddelen in de paardensport en Tjeerd de Groot (D66) vroeg aandacht voor gecoupeerde staarten op keuringen. Minister Piet Adema liet weten dat hij onderzoek laat doen naar hulpmiddelen in de paardensport én dat een geheel verbod op keuringsdeelname voor gecoupeerde paarden binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer.

Aan de commissievergadering ‘dierenwelzijn (buiten de veehouderij)’ van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) namen naast de Minister van LNV (Piet Adema) zes fracties deel (VVD, D66, PVV, PvdD, SGP, BBB).

Graus over U2-uitspraak: ‘Veterinair forensisch team ingeschakeld’

Voor de paardensport was vooral een bijdrage van Dion Graus interessant. Hij kwam met het arrest van het Gerechtshof Den Bosch over de langslepende zaak tussen Lonneke Engel en Academy Bartels onder zijn arm naar de vergadering. Dat arrest was hem toegespeeld door Lonneke Engel.

Graus vindt het onbegrijpelijk dat het Hof niet het verband ‘kan of wil’ leggen tussen letsel en klinische gevolgen. “De rechter zegt dus dat er geen norm is voor excessief rijden met een bit en dat daarom de schade niet toegewezen kan worden. Dat de rechter zegt dat een ruiter de mond van een paard niet hoeft te checken, kan niet. Hier is extreem veel dierenleed geweest en ik heb zelfs het veterinair forensisch team van de dierenpolitie bij ingeschakeld.”

Minister: ‘Onderzoek naar hulpmiddelen gereed voor de zomer’

In zijn beantwoording op die vraag van Graus zei Minister Piet Adema: “Ruiters hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van het paard. De manier waarop een hulp- of traningsmiddel wordt gebruikt, bepaalt veelal of het welzijn wordt aangetast. Daarom neem ik de kennis en kunde van trainers ook mee in mijn onderzoek naar dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen. Dat onderzoek is gereed voor de zomer.” In een kamerbrief zal de Minister de Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Mogelijk geheel verbod keuringsdeelname gecoupeerde paarden

Wat betreft een vraag van Tjeerd de Groot (D66) over een verbod op het deelnemen aan keuringen en wedstrijden voor gecoupeerde paarden zei Adema: “Er is al een verbod op deelname voor paarden waarbij verboden ingrepen zijn verricht zonder medische noodzaak.”

Toch ziet Adema ook dat de ‘medische noodzaak’ vaak nog wordt misbruikt om het coupeerverbod te ontwijken en met gecoupeerde trekpaarden op de keuring te verschijnen. “En dat is niet goed. Daarom is de grondslag voor een verbod op deze activiteiten met dieren waarbij een legale aangewezen ingreep is verricht, opgenomen in het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierenverwaarlozing, dat binnenkort in de Tweede Kamer behandeld zal worden.”

Kijk hier de commissievergadering terug: