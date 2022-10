Minister geeft Twentse paardenmarkt tik op vingers: ‘Een dier is meer dan een ding’

De paardenmarkt in Denekamp heeft een reprimande gekregen van minister Piet Adema van Landbouw. Die antwoordde op Kamervragen dat de markt - waarin een pony als prijs werd verloot - op de hoogte had moeten zijn van die regels. "Een dier is geen ding.”

De Twentse paardenmarkt was in september landelijk nieuws geworden nadat een dierenwelzijnclub aan de kaak had gesteld dat er een pony als prijs werd verloot. Kinderen die een rondje maakten op het dier, konden een pony winnen. Het is bij wet verboden om dieren te verloten als prijs in een loterij.

Verantwoordelijkheid

Voorzitter Ceriel Nijhuis van het Twentse dorpsfeest zei ‘absoluut niet te weten’ van die regels of daar op gewezen te zijn. Toch is dat een verantwoordelijkheid van de paardenmarkt zelf, reageert minister Piet Adema van Landbouw schriftelijk op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Verbod

“De organisatoren van een evenement met dieren dienen op de hoogte te zijn van de regels rond de gezondheid en welzijn van die dieren. Dat geldt dus ook voor het verbod om dieren als prijs uit te loven naar aanleiding van een evenement”, aldus de minister. “Het dier is dus ‘meer’ dan een ding. Dat is de reden dat er nogal wat met dieren niet mag wat met ‘dingen’ wel mag.”

Achterhaald vermaak

In Nederland worden nog zo’n honderd paardenmarkten gehouden volgens het ministerie. De dierenwelzijnsorganisatie House of Animals die de verboden loterij aankaartte, pleitte voor een landelijk verbod. Zij noemen een paardenmarkt met dieren die urenlang op een drukke braderie staan ‘achterhaald vermaak’ dat zorgt voor veel stress bij de dieren.

NVWA

Zo ver wil de minister niet gaan. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is verantwoordelijk voor de controle van de markten.

Bron: Tubantia / Rijksoverheid

