Minister Schouten gaat in gesprek met gemeenten over schuilstallen

Demissionair minister Carola Schouten gaat een gesprek voeren met een aantal gemeenten over problemen die spelen rond het plaatsen van schuilstallen. Voor het plaatsen van een schuilstal is een vergunning nodig (en dat is lang niet altijd even makkelijk) en tegelijkertijd moeten houders hun dieren beschermen tegen extreme weersomstandigheden.

Het is voor het eerst dat er een gesprek met diverse gemeenten plaatsheeft. Eerdere bewindslieden hebben steeds aangegeven dat niet het ministerie van LNV maar gemeenten gaan over het plaatsen van schuilstallen. Schouten erkent nu dat houders van dieren in de problemen komen, omdat gemeenten hen niet toestaan een schuilstal te plaatsen, terwijl ze wel wettelijk verplicht zijn hun dieren in de wei te beschermen tegen slechte omstandigheden.

Overleg is al gepleegd

In de brief aan de Tweede Kamer meldt Schouten dat ze al overleg heeft gepleegd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In antwoord op kamervragen van de Partij voor de Dieren van 24 juli 2018 had ze een dergelijk overleg toegezegd.

Bron: Levende Have