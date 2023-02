Minister worstelt met wetswijziging over diervriendelijke huisvesting

Minister Adema van Landbouw zit in zijn maag met een wijziging van de Wet Dieren. Die moet regelen dat dieren in de veehouderij geen leed meer ondervinden van de wijze waarop ze worden gehouden. Die wet is in 2021 aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, maar nog altijd niet ingegaan. Dat had op 1 januari van dit jaar moeten gebeuren.

In het Vragenuur zei Adema dat het echt zijn bedoeling is dat de wet op 1 januari 2024 ingaat. Maar hij voegde eraan toe dat het een onduidelijk wetsvoorstel is waarvan de uitvoering niet goed te controleren is.

Dierwaardig

Daarom probeert hij nog voor de zomer tot afspraken te komen over een ‘dierwaardige veehouderij’. Als de Tweede en Eerste Kamer daar in de tweede helft van dit jaar mee akkoord gaan, worden die afspraken aan de wet toegevoegd en kan die op 1 januari van kracht worden.

Democratisch proces

Partijen als de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks vinden dat de minister het democratische proces aan zijn laars lapt door zo lang te wachten met de invoering van de wet.

Onrust en onzekerheid

Deze partijen zeiden in het Vragenuur dat duidelijk is dat de minister vooral ‘vriend wil zijn met de boeren’ en daarom de wet zoveel mogelijk vertraagt. Adema ontkende dat, maar zei wel dat er toch al veel onrust en onzekerheid in de agrarische sector is, onder meer door de stikstofopgaven. Daarom wil hij de boeren zelf laten meepraten over de manier waarop de leefomstandigheden diervriendelijker kunnen worden.

