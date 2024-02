Moeraskoorts duikt op bij importpaard vlak over Belgische grens

De paardenziekte Equine infectieuze anemie (EIA), oftewel moeraskoorts, is half februari gevonden bij een illegaal geïmporteerd paard in het Belgische Rijkevorsel, 30 kilometer onder Breda. EIA wordt verspreid door bloedzuigende insecten en hergebruikte spuitnaalden. Paarden die het veroorzakend virus overleven, blijven drager en moeten levenslang op 200 meter van andere paarden blijven.

Het getroffen dier is aan de ziekte overleden. Volgens het World Animal Health Information System gaat het om een paard dat illegaal naar deze plek zou zijn getransporteerd. Moeraskoorts komt normaal gesproken niet in Noordwest-Europa voor. In andere delen van Europa, zoals in Roemenië, komt de ziekte sluimerend voor.

Illegaal transport

Voor vervoer van paardachtigen binnen de Europese Unie zijn geen testen op EIA nodig, wanneer het dier afkomstig is van een EIA-vrij paardenbedrijf. Omdat de Wahis spreekt van een illegaal transport, is dat in dit geval waarschijnlijk niet gebeurd. Ook is het paard niet getest.

Koppel van zeventien

Het paard liep in een koppel van zeventien dieren. De overige dieren hebben de ziekte niet. Voor een dergelijk bedrijf geldt normaal gesproken een standstill, totdat wordt gegarandeerd dat de ziekte niet kan worden verspreid.

Herstel mogelijk

Geïnfecteerde paarden kunnen de ziekte doormaken zonder duidelijke verschijnselen. Andere paarden kunnen acuut ziek worden. Dit gaat gepaard met koorts, sloomheid, bloedingen en een verminderde eetlust. Dan bevat het bloed veel virussen, waardoor deze gemakkelijk worden opgepakt door bloedzuigende insecten. Een dier kan hieraan doodgaan, maar vaak is herstel goed mogelijk.

Chronisch

Bij een eventueel herstel kan de ziekte chronisch worden, met periodes van koorts, bloedarmoede, gewichtsverlies en oedeem onder de buik en in de benen, meldt Wageningen Bioveterinary Research.

Levenslang in quarantaine

Hoewel een drager van de ziekte mag blijven leven, gebeurt dit in de praktijk niet altijd. Om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, moet het dier levenslang in quarantaine blijven, op minimaal 200 meter van andere paarden. Hierdoor kunnen met het door een insect opgezogen bloed geen andere paardachtigen worden besmet.

Bron: Nieuwe Oogt