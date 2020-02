Na ophef: Duitse ministeriële paardenwelzijnsregels dichter bij praktijk

In Duitsland was vorig jaar veel te doen geweest over de ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn. In die richtlijnen stond onder andere dat een paard minstens 30 maanden (2,5 jaar) moest zijn voor er mag worden begonnen met de opleiding en dat zorgde voor veel commotie. Maar er stonden meer zaken in: dat jonge paarden niet individueel gehuisvest mochten worden en niet meer alleen getransporteerd mocht worden (altijd met een groepsgenoot). Er is nu een nieuwe versie van de richtlijnen, die dichter bij de praktijk staat.

30 maanden (2,5 jaar) was in de conceptversie van de richtlijnen de minimale leeftijd voor het begin van de opleiding en pas zes maanden later (dus op de échte driejarige leeftijd) mocht het paard zijn eerste publieke optreden maken. In de nieuwe versie staat dat paarden jonger dan 30 maanden niet gereden mogen worden, maar dat er voor die tijd bijvoorbeeld al wel gelongeerd en vrijgesprongen mag worden. Daarmee komt het Duitse keuringssysteem minder in gevaar en dat was in de eerste versie wel zo.

Jonge paarden alleen vervoeren

De concept-richtlijn stelde ook dat jonge paarden alleen in uitzonderlijke gevallen individueel in een box mogen staan en dat groepshuisvesting de voorkeur heeft. Dat blijft staan. Daarnaast zou een jong paard alleen van stal gewisseld mogen worden als er een vertrouwde groepsgenoot meegaat. Een maatregel die ver van de praktijk staat (en waar misschien alleen handelaren baat bij zouden hebben omdat ze paarden allemaal in duo’s zouden kunnen slijten). Dat laatste onderdeel is nu ook geschrapt.

‘Geen oor voor argumenten’

Jan Anthony Vogel, directeur van de volbloedfokkerij en renbaan in Keulen, zette zich sterk in om de richtlijnen gewijzigd te krijgen. Hij is blij met het nieuwe ontwerp, maar wijst er ook op dat de paardenwereld op moet letten. “Twintig jaar geleden kon je mensen nog overtuigen met vakkundige argumenten. Dierenwelzijnsorganisaties hebben daar nu geen oor meer voor, het vertrouwen in de paardenwereld lijkt zoek te zijn. De feitelijke en vakkundige argumenten worden niet meer geaccepteerd. De gehele paardenwereld moet kritisch naar zichzelf kijken en zich afvragen of een deel van de kritiek terecht is en daar waar mogelijk iets aan doen.”

Bron: Horses.nl/FN