Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen van kracht

Vanaf morgen stijgen de temperaturen naar 27°C en hoger. Dit betekent dat het nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt.

Hoge temperaturen kunnen leiden tot hittestress bij dieren, ook tijdens transport. Het is belangrijk dat je hier als paardenhouder rekening mee houdt en tijdig maatregelen neemt om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen. Bij lange transporten (langer dan 8 uur) geldt dat het transport niet wordt gecertificeerd als de verwachte buitentemperatuur op enig moment tijdens het transport 30°C of hoger is. Bij een buitentemperatuur van 35°C of hoger is het transport van dieren in Nederland verboden.

Maatregelen

Via www.hittestresscheck.nl kun je op de hoogte blijven van de hittestressvoorspelling voor jouw diersoort en postcodegebied. Neem tijdig de juiste voorzorgsmaatregelen om hittestress bij dieren te voorkomen, zoals het zorgen voor voldoende drinkwater en schaduw.

Meer informatie is te vinden op de website van de NVWA.

Bron: Sectorraad Paarden