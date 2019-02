Neurologische vorm van Rhino in Noord-Holland; één paard overleden

Op een stal in Zuid-Oost Beemster (Noord-Holland) is de neurologische vorm van Rhino geconstateerd. Eén paard is inmiddels overleden en een ander paard staat op de universiteitskliniek in Utrecht. De getroffen locatie is van Marga Konijn, die de stal nu op slot heeft gedaan.

“Helaas is er bij mij op stal in de Zuid-Oost Beemster de neurologische vorm Rhino geconstateerd”, meldt Marga Konijn. “Een paard is al overleden, een ander staat in Utrecht, maar moet weer naar huis. Helaas zijn er drie paarden vorige week van huis geweest. Deze mensen worden per mail op de hoogte gebracht. Stal op slot. Nu fingers crossed en hopen dat de rest niet ziek wordt.”

Bron: Horses.nl/FB