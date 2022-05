NOS maakt item over paardensport: ‘Leed of liefde?’

In navolging van het paardensport-item in de Avondshow van Arjen Lubach heeft de paardensport nog een keer de nationale televisie gehaald. De NOS heeft een item gemaakt met de titel 'Paardensport: leed of liefde?'. "Dierenliefde of dierenmishandeling? Paardensport wordt vaak het één of het ander genoemd. Maar hoe komt het dat de discussie zo fel is? Dat leggen we uit" is de inleiding van het item van NOS Sportexplainer.