NVWA deelt boetes uit op Zuidlaarder paardenmarkt

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag bij extra controles op de Zuidlaarder paardenmarkt vier boetes uitgedeeld. Twee boetes voor illegale export, een boete vanwege illegale import van paarden en een voor het verkopen van een paard zonder paspoort.

De NVWA-inspecteurs zien erop toe dat de regels rondom dierenwelzijn worden nageleefd. Zij controleerden op de paardenmarkt in Zuidlaren voornamelijk of de dieren op de juiste wijze getransporteerd werden. Samen met de politie zijn op meerdere plaatsen verkeerscontroles uitgevoerd, zowel rond de markt als op aanvoerwegen vanuit Duitsland. Ook was aandacht voor de naleving op de wettelijke verplichte identificatie en registratie van dieren en het controleren van diergeneesmiddelen.

Boetes

In totaal zijn 35 transportcontroles uitgevoerd. Voor vier paarden is een boete opgelegd. Het paard dat betrokken was bij illegale import is aan de grens tegengehouden en meteen teruggezonden naar het land van herkomst. De paarden die bestemd waren voor de illegale export zijn alle drie gestald in Nederland, in afwachting van mogelijke certificering. Ook is een proces-verbaal aangezegd voor het in bezit hebben van een paard zonder paspoort.

Dierenwelzijn

Op de markt was overal voldoende voer en water aanwezig en in het algemeen was het dierenwelzijn in orde. Verder bleek dat de paardenhandelaren goed op de hoogte waren van de extra voorwaarden die gesteld waren door de organisatie, in verband met nieuwe wetgeving en corona.

Waarschuwing

Naast de boetes die zijn uitgedeeld, hebben inspecteurs een paspoort ingenomen van een paard voor nader onderzoek, omdat er twijfels zijn over de juiste identificatie en registratie van het dier. De NVWA-inspecteurs hebben ook een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld aan een paardentransporteur die zijn vervoersdocumenten niet volledig had ingevuld. Ook zijn op de markt in Zuidlaren drie ezels geweigerd die oude, herstelde wonden vertoonden. Er zijn geen overtredingen vastgesteld ten aanzien van de mogelijke handel in diergeneesmiddelen.

Bron: NVWA