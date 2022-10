NVWA kreeg 450 meldingen van hittestress, geen boetes uitgedeeld

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen zomer 453 meldingen ontvangen over hittestress bij dieren. Het gros daarvan (427) betrof een gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Tot boetes leidde het niet.

Na beoordeling op ernst van de situatie en compleetheid van de meldingen, is ruim 40 procent (189) ter inspectie aangeboden. Dit leidde bij weidedieren tot 12 schriftelijke waarschuwingen. Daarnaast verrichte de NVWA tijdens de hitte 200 inspecties op dierenwelzijn tijdens transport, waarvan vier niet conform de transportverordening waren.

Twaalf overtredingen

Van alle binnengekomen meldingen over hittestress bij weidedieren zijn 98 situaties door inspecteurs ter plekke beoordeeld. Niet alle meldingen waren bruikbaar of leidden tot vaststelling van een overtreding. Bijvoorbeeld omdat exacte locatiegegevens ontbraken of omdat de aard en ernst onvoldoende was vast te stellen. In 12 gevallen is een overtreding vastgesteld, waarop een schriftelijke waarschuwing is gegeven. In nog eens 15 gevallen was sprake van een bijna-overtreding en kon de situatie – op aanwijzing van de inspecteurs – direct worden hersteld om hitteleed te voorkomen.

Onvoldoende beschutting

De twaalf vastgestelde overtredingen bij weidedieren waren alle voor het onvoldoende bieden van beschutting. Dit valt in de categorie overtredingen waarbij de dierenhouder een schriftelijke waarschuwing krijgt en wordt gesommeerd om de situatie direct te herstellen. Als een dier bij inspectie daarnaast ook tekenen van hittestress vertoont, dan is dat een zwaardere overtreding en volgt een boete. Van deze twaalf overtredingen waren zeven bij schapen, drie bij paarden en twee bij runderen.

Alertheid vergroot

De NVWA startte in juni met het attenderen van dierenhouders en sectororganisaties op het belang van het goed beschermen tegen hitte van de dieren in de weide en het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen. ‘Mede door frequente waarschuwingsberichten van de NVWA bij temperaturen boven 27 graden, is de alertheid bij dierenhouders en publiek vergroot,’ meent senior inspecteur Jelle de Winter. Hij is dierenarts en inhoudelijk deskundige over de invloed van hitte op dierenwelzijn van weidedieren.

Bron: NVWA