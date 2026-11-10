NVWA meldt 175 besmettingen westnijlvirus, afgelopen week vier nieuwe

De NVWA heeft in de laatste update (5 november) gemeld dat er in Nederland 175 paarden besmet zijn met het Westnijlvirus. Een maand geleden (1 oktober) werden er in één week 48 nieuwe besmettingen bij paarden gemeld, door de dalende temperaturen waren de aantallen van de afgelopen weken een stuk lager. Dertien in de eerste week van oktober, vijf in de tweede week, één in de derde week, twee in de vierde week en afgelopen week vier.
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twaalf overleden mensen, 77
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Westnijlvirus is meldingsplichtig
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