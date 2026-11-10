NVWA meldt 175 besmettingen westnijlvirus, afgelopen week vier nieuwe

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Westnijlvirus is meldingsplichtig

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https://www.horses.nl/topnieuws/westnijlvirus-bij-paarden-tijd-om-op-te-letten/