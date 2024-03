NVWA neemt pony’s in beslag en legt totaalverbod op

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag het bedrijf van een dierhouder uit het Brabantse Eersel gesloten. Dat betekent dat hij hier geen dieren meer mag houden. De op het bedrijf aanwezige dieren, in totaal 346, zijn in bewaring genomen. Het gaat om pony's, ezels, konijnen, cavia's en pluimvee.

Gezien de historie van de houder heeft de NVWA er geen vertrouwen in dat hij de dieren de juiste verzorging biedt. Door de sluiting mag de houder geen enkele diersoort meer houden op deze locatie. Ook niet als privépersoon.

Wet aangepast

Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast. Hierdoor kan de NVWA een bedrijf sluiten op grond van dierenwelzijn. Het is de eerste keer dat de NVWA dit instrument inzet.

Eerdere overtredingen

Er loopt al langere tijd een handhavingstraject van de NVWA bij deze houder. De NVWA heeft eerder al ruim 700 honden in bewaring genomen, omdat de houder de dieren niet de juiste zorg bood. Om nieuwe overtredingen te voorkomen sloot de NVWA het bedrijf destijds voor het bedrijfsmatig houden en fokken van honden.

Gesloten voor alle dieren

Nu er geen honden meer op de locatie verblijven, heeft de houder andere dieren ondergebracht in de hokken. Naar eigen zeggen voor privédoeleinden. Tijdens inspecties bleek dat de huisvesting niet op orde was voor veel diersoorten. Zo waren de ruimten te klein, waren de hokken vuil en kregen de dieren niet de nodige zorg. De NVWA heeft er geen vertrouwen in dat de houder dieren in de toekomst wel de juiste zorg biedt en zorgt er met de sluiting voor dat er geen dieren meer worden gehouden op de locatie.

Strafrechtelijk onderzoek

Naast het bestuursrechtelijke traject loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. De NVWA en handhavingspartners blijven de situatie bij deze houder in de gaten houden.

