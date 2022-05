NVWA neemt twee paarden in beslag

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben maandagmiddag meerdere dieren in beslag genomen bij een bedrijf in de provincie Overijssel. Daaronder twee paarden. Volgens de NVWA zijn veel dieren mager, hebben huid- en vachtproblemen en onvoldoende water en voer tot hun beschikking. Tegen de eigenaar is proces verbaal opgemaakt.