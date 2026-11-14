NVWA neemt twintig paarden en pony’s in beslag

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omstandigheden Erbarmelijke

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Beslag

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zorg Veterinaire

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Geen BE-rijbewijs

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Bron: Marechaussee / Horses.nl