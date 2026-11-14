NVWA neemt twintig paarden en pony’s in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij Venlo (provincie Limburg) twintig paarden en pony’s in beslag genomen. De dieren werden ontdekt bij een grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee en vervoerd onder omstandigheden die worden omschreven als erbarmelijk.
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Beslag
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Bron: Marechaussee / Horses.nl
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