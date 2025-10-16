NVWA: ruim 700 meldingen over hitte bij dieren in 2025

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de afgelopen zomer 700 meldingen over hitte bij dieren ontvangen. Vorig jaar ontving de NVWA nog 277 meldingen. Net als in 2024 gingen de meeste meldingen over gebrek aan schaduw voor dieren in de weide.

De NVWA ziet tijdens inspecties op warme dagen dat nog niet altijd alle dieren de beschikking hebben over schaduw en/of water. Daarom heeft de NVWA hier dit jaar via social media extra aandacht voor gevraagd. Ook hebben verschillende dierenwelzijnsorganisaties opgeroepen om melding te maken wanneer dieren in de wei niet de beschikking hebben over schaduw en water. Dit is daarom ook de belangrijkste reden van de forse stijging van het aantal meldingen. De meldingen gingen met name over paarden, runderen en schapen.

Ruim 300 inspecties weidedieren en transport

In totaal zijn er ruim 300 inspecties uitgevoerd bij dieren in de wei, tijdens het vervoer naar slachthuizen en voor de naleefmeting bij schapen. Het gaat hier zowel om geplande inspecties als inspecties naar aanleiding van de 700 meldingen die werden gedaan. Bij veel meldingen heeft de NVWA telefonisch contact opgenomen met de houder en kon de melding telefonisch worden afgehandeld. Ook waren de nodige meldingen onvoldoende concreet doordat een exacte locatie of beeldmateriaal ontbrak. Hierdoor kon er geen opvolging aan de melding gegeven worden.

“Alle meldingen worden zorgvuldig beoordeeld en er wordt een risicoschatting gemaakt door onze inspecteurs”, aldus de NVWA. Dit heeft geleid tot het bezoeken van 81 locaties, waarvan de situatie in 34 gevallen niet akkoord was. In de meeste gevallen hadden de dieren niet de beschikking over schaduw en/of drinkwater, waardoor dieren tekenen van hittestress kunnen vertonen. In alle gevallen kon de situatie ter plekke worden opgelost door schaduw te creëren of de dieren van drinkwater te voorzien.

Naleefmeting schapen

Naast de inspecties naar aanleiding van meldingen heeft de NVWA deze zomer ook een naleefmeting uitgevoerd onder houders met meer dan 50 schapen. Hierbij werd gekeken naar hoe de schapen werden beschermd tegen de hitte.

In totaal zijn er 93 inspecties uitgevoerd. In 11 gevallen was de inspectie niet akkoord. In alle gevallen kon ter plekke door de houder een oplossing worden gevonden om toch voor schaduw te zorgen.

Transport

Ook zijn er 135 inspecties op dierenwelzijn tijdens transport uitgevoerd. Er is daarbij, net als vorig jaar, geen hittestress bij de dieren vastgesteld en er is ook geen temperatuur van de omgeving van 35 graden of meer gemeten. In totaal waren 5 inspecties niet akkoord. Dan ging het bijvoorbeeld om het niet kunnen tonen van de transportvergunning.

Bevindingen slachthuizen

In totaal zijn er tot half augustus 121 bevindingen geconstateerd bij de roodvlees- en pluimveeslachterijen. In de meeste gevallen ging het om het onvoldoende voorkomen van hittestress bij de dieren. Zo werden ventilatoren te laat ingeschakeld en waren enkele vrachtwagens overbeladen. In veel gevallen kon de situatie ook hier ter plekke worden opgelost. In ernstige gevallen hebben toezichthouders een rapport van bevindingen geschreven en dit kan leiden tot een boete.

Een pluimveeslachterij had onvoldoende rekening gehouden met de verwachte weersomstandigheden. De vervoersplanning en het aantal te slachten dieren werden onvoldoende aangepast op de warme weersomstandigheden, terwijl de NVWA het bedrijf hier in de dagen ervoor wel voor had gewaarschuwd. Hierdoor waren er veel dieren met hittestress, met als gevolg dat er veel dieren dood aankwamen op het slachthuis. Het bedrijf staat sindsdien onder verscherpt toezicht en de NVWA onderzoekt dit voorval.

Bron: NVWA