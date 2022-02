Olympisch kampioen Mark Todd geschorst wegens slaan paard

Tweevoudig olympisch kampioen eventing Mark Todd is door de British Horseracing Authority geschorst nadat een video was opgedoken waarop is te zien dat hij een paard met een tak slaat. De 65-jarige Nieuw-Zeelander deed dat meerdere malen tijdens een training.

De voorlopige schorsing betekent dat Todd nu niet meer aan wedstrijden mag deelnemen. Er volgt nader onderzoek.

Excuses

Todd, die individueel gouden medailles won op de Olympische Spelen van 1984 en 1988, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor het incident. “Een van de belangrijkste dingen die ik nastreef is het creëren van wederzijds respect tussen paard en ruiter. Dat geduld en vriendelijkheid de beste manier is om resultaten te halen”, schrijft Todd in een verklaring.

Teleurgesteld

Op de beelden is echter duidelijk een gebrek aan geduld en vriendelijkheid te zien. “Ik ben teleurgesteld in mezelf dat ik me daar niet aan gehouden heb.”

Bron: NOS/RTL