Omstreden Duitse ministriële richtlijnen paardensport gepubliceerd

Om de nieuwe ministriële richtlijnen voor de paardensport in Duitsland is veel te doen geweest. Vooral over de richtlijn dat een paard minstens 30 maanden (2,5 jaar) moet zijn voor er mag worden begonnen met de opleiding zorgde voor veel commotie en kan er toe leiden dat het Duitse hengstenkeuringssysteem niet langer houdbaar is. Toch staan die 30 maanden nu in de gepubliceerde richtlijnen.